今天 Drop Staked ATOM (DATOM) 的價格

今天 Drop Staked ATOM (DATOM) 的實時價格爲 7.93 USD。目前其市值爲 $ 13.84M USD。DATOM 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Drop Staked ATOM 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 1.63M USD

- Drop Staked ATOM 當天價格變化爲 -11.25%

- 其循環供應量爲 1.74M USD

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