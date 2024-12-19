Drop Staked ATOM 價格 (DATOM)
今天 Drop Staked ATOM (DATOM) 的實時價格爲 7.93 USD。目前其市值爲 $ 13.84M USD。DATOM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Drop Staked ATOM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.63M USD
- Drop Staked ATOM 當天價格變化爲 -11.25%
- 其循環供應量爲 1.74M USD
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今天內，Drop Staked ATOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.005090067362591。
在過去30天內，Drop Staked ATOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +54.9528215470。
在過去60天內，Drop Staked ATOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.8381119940。
在過去90天內，Drop Staked ATOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.3944307922016875。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -1.005090067362591
|-11.25%
|30天
|$ +54.9528215470
|+692.97%
|60天
|$ +5.8381119940
|+73.62%
|90天
|$ +3.3944307922016875
|+74.84%
Drop Staked ATOM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.60%
-11.25%
-12.65%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period.
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|1 DATOM 兌換 AUD
A$12.688
|1 DATOM 兌換 GBP
￡6.2647
|1 DATOM 兌換 EUR
€7.6128
|1 DATOM 兌換 USD
$7.93
|1 DATOM 兌換 MYR
RM35.685
|1 DATOM 兌換 TRY
₺278.0258
|1 DATOM 兌換 JPY
¥1,244.2963
|1 DATOM 兌換 RUB
₽815.7591
|1 DATOM 兌換 INR
₹674.9223
|1 DATOM 兌換 IDR
Rp129,999.9792
|1 DATOM 兌換 PHP
₱468.2665
|1 DATOM 兌換 EGP
￡E.403.637
|1 DATOM 兌換 BRL
R$49.959
|1 DATOM 兌換 CAD
C$11.3399
|1 DATOM 兌換 BDT
৳947.635
|1 DATOM 兌換 NGN
₦12,332.736
|1 DATOM 兌換 UAH
₴332.8221
|1 DATOM 兌換 VES
Bs396.5
|1 DATOM 兌換 PKR
Rs2,206.4432
|1 DATOM 兌換 KZT
₸4,145.2489
|1 DATOM 兌換 THB
฿273.585
|1 DATOM 兌換 TWD
NT$258.8352
|1 DATOM 兌換 CHF
Fr7.0577
|1 DATOM 兌換 HKD
HK$61.6161
|1 DATOM 兌換 MAD
.د.م79.1414