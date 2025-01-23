Drift Staked SOL 圖標

Drift Staked SOL 價格 (DSOL)

USD

Drift Staked SOL (DSOL) 實時價格圖表

$266.71
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-4.10%(1D)

今天 Drift Staked SOL (DSOL) 的價格

今天 Drift Staked SOL (DSOL) 的實時價格爲 266.71 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Drift Staked SOL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 182.62K USD
- Drift Staked SOL 當天價格變化爲 -4.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Drift Staked SOL (DSOL) 價格表現 USD

今天內，Drift Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -11.4575932033566
在過去30天內，Drift Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +75.4163331630
在過去60天內，Drift Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.7924611220
在過去90天內，Drift Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +84.7740268843501

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -11.4575932033566-4.11%
30天$ +75.4163331630+28.28%
60天$ +5.7924611220+2.17%
90天$ +84.7740268843501+46.60%

Drift Staked SOL (DSOL) 價格分析

Drift Staked SOL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 262.33
$ 262.33$ 262.33

$ 292.1
$ 292.1$ 292.1

$ 311.34
$ 311.34$ 311.34

-0.22%

-4.11%

+19.47%

Drift Staked SOL (DSOL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 182.62K
$ 182.62K$ 182.62K

0.00
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什麼是Drift Staked SOL (DSOL)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Drift Staked SOL (DSOL) 資源

官網

大家還在問：關於 Drift Staked SOL (DSOL) 的其他問題

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DSOL 兌換爲當地貨幣

1 DSOL 兌換 AUD
A$424.0689
1 DSOL 兌換 GBP
216.0351
1 DSOL 兌換 EUR
256.0416
1 DSOL 兌換 USD
$266.71
1 DSOL 兌換 MYR
RM1,184.1924
1 DSOL 兌換 TRY
9,505.5444
1 DSOL 兌換 JPY
¥41,710.7769
1 DSOL 兌換 RUB
26,668.3329
1 DSOL 兌換 INR
23,059.7466
1 DSOL 兌換 IDR
Rp4,301,773.5913
1 DSOL 兌換 PHP
15,653.2099
1 DSOL 兌換 EGP
￡E.13,412.8459
1 DSOL 兌換 BRL
R$1,576.2561
1 DSOL 兌換 CAD
C$381.3953
1 DSOL 兌換 BDT
32,591.962
1 DSOL 兌換 NGN
415,435.4973
1 DSOL 兌換 UAH
11,207.1542
1 DSOL 兌換 VES
Bs14,669.05
1 DSOL 兌換 PKR
Rs74,374.7506
1 DSOL 兌換 KZT
138,910.5693
1 DSOL 兌換 THB
฿9,078.8084
1 DSOL 兌換 TWD
NT$8,740.0867
1 DSOL 兌換 CHF
Fr240.039
1 DSOL 兌換 HKD
HK$2,075.0038
1 DSOL 兌換 MAD
.د.م2,667.1