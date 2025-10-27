DRESSdio（DRESS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.05787 24H最高價 $ 0.061081 歷史最高 $ 0.152477 最低價 $ 0.03099864 漲跌幅（1H） -0.27% 漲跌幅（1D） -4.87% 漲跌幅（7D） -25.69%

DRESSdio（DRESS）目前實時價格為 $0.058026。過去 24 小時內，DRESS 的交易價格在 $ 0.05787 至 $ 0.061081 之間波動，市場活躍度顯著。DRESS 的歷史最高價為 $ 0.152477，歷史最低價為 $ 0.03099864。

從短期表現來看，DRESS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.27%，過去 24 小時內變動為 -4.87%，過去 7 天內累計變動為 -25.69%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DRESSdio（DRESS）市場資訊

市值 $ 20.46M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 116.05M 流通量 352.68M 總供應量 2,000,000,000.0

DRESSdio 的目前市值為 $ 20.46M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DRESS 的流通量為 352.68M，總供應量是 2000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.05M。