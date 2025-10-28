Drawnblade（BLADE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +2.83% 漲跌幅（1D） -5.45% 漲跌幅（7D） +5.90%

Drawnblade（BLADE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BLADE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BLADE 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BLADE 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.83%，過去 24 小時內變動為 -5.45%，過去 7 天內累計變動為 +5.90%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Drawnblade（BLADE）市場資訊

市值 $ 58.58K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 58.58K 流通量 999.97M 總供應量 999,973,317.231857

Drawnblade 的目前市值為 $ 58.58K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BLADE 的流通量為 999.97M，總供應量是 999973317.231857，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 58.58K。