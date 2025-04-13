DRAGONZ 價格 (DRAGONZ)
今天 DRAGONZ (DRAGONZ) 的實時價格爲 0.01721251 USD。目前其市值爲 $ 3.46M USD。DRAGONZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DRAGONZ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- DRAGONZ 當天價格變化爲 -1.80%
- 其循環供應量爲 200.00M USD
在獲取 MEXC 上從 DRAGONZ兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 DRAGONZ 價格信息的首選平台。
今天內，DRAGONZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00031596361221608。
在過去30天內，DRAGONZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，DRAGONZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，DRAGONZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00031596361221608
|-1.80%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
DRAGONZ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.67%
-1.80%
-4.41%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 DRAGONZ 兌換 VND
₫441.34596891
|1 DRAGONZ 兌換 AUD
A$0.0273678909
|1 DRAGONZ 兌換 GBP
￡0.0130815076
|1 DRAGONZ 兌換 EUR
€0.0151470088
|1 DRAGONZ 兌換 USD
$0.01721251
|1 DRAGONZ 兌換 MYR
RM0.0760792942
|1 DRAGONZ 兌換 TRY
₺0.6526983792
|1 DRAGONZ 兌換 JPY
¥2.4701673101
|1 DRAGONZ 兌換 RUB
₽1.4317365818
|1 DRAGONZ 兌換 INR
₹1.4795873596
|1 DRAGONZ 兌換 IDR
Rp286.8750519166
|1 DRAGONZ 兌換 KRW
₩24.4495098295
|1 DRAGONZ 兌換 PHP
₱0.9842113218
|1 DRAGONZ 兌換 EGP
￡E.0.8826575128
|1 DRAGONZ 兌換 BRL
R$0.1008653086
|1 DRAGONZ 兌換 CAD
C$0.0237532638
|1 DRAGONZ 兌換 BDT
৳2.0870168375
|1 DRAGONZ 兌換 NGN
₦27.3647926482
|1 DRAGONZ 兌換 UAH
₴0.7110487881
|1 DRAGONZ 兌換 VES
Bs1.22208821
|1 DRAGONZ 兌換 PKR
Rs4.8158881729
|1 DRAGONZ 兌換 KZT
₸8.8768356572
|1 DRAGONZ 兌換 THB
฿0.5761027097
|1 DRAGONZ 兌換 TWD
NT$0.5571689487
|1 DRAGONZ 兌換 AED
د.إ0.0631699117
|1 DRAGONZ 兌換 CHF
Fr0.0139421331
|1 DRAGONZ 兌換 HKD
HK$0.1333969525
|1 DRAGONZ 兌換 MAD
.د.م0.1597320928
|1 DRAGONZ 兌換 MXN
$0.349413953