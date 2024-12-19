Dragon Crypto Aurum 價格 (DCAU)
今天 Dragon Crypto Aurum (DCAU) 的實時價格爲 0.966536 USD。目前其市值爲 $ 146.59K USD。DCAU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dragon Crypto Aurum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 513.58 USD
- Dragon Crypto Aurum 當天價格變化爲 -4.50%
- 其循環供應量爲 151.70K USD
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今天內，Dragon Crypto Aurum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0456402699241807。
在過去30天內，Dragon Crypto Aurum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3471772182。
在過去60天內，Dragon Crypto Aurum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4402601442。
在過去90天內，Dragon Crypto Aurum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.187221078809503。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0456402699241807
|-4.50%
|30天
|$ -0.3471772182
|-35.91%
|60天
|$ -0.4402601442
|-45.55%
|90天
|$ -1.187221078809503
|-55.12%
Dragon Crypto Aurum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.65%
-4.50%
-12.69%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.
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|1 DCAU 兌換 AUD
A$1.53679224
|1 DCAU 兌換 GBP
￡0.76356344
|1 DCAU 兌換 EUR
€0.92787456
|1 DCAU 兌換 USD
$0.966536
|1 DCAU 兌換 MYR
RM4.349412
|1 DCAU 兌換 TRY
₺33.91574824
|1 DCAU 兌換 JPY
¥152.21008928
|1 DCAU 兌換 RUB
₽99.794842
|1 DCAU 兌換 INR
₹82.2522136
|1 DCAU 兌換 IDR
Rp15,844.84992384
|1 DCAU 兌換 PHP
₱57.09328152
|1 DCAU 兌換 EGP
￡E.49.20634776
|1 DCAU 兌換 BRL
R$5.95386176
|1 DCAU 兌換 CAD
C$1.38214648
|1 DCAU 兌換 BDT
৳115.51071736
|1 DCAU 兌換 NGN
₦1,500.82743544
|1 DCAU 兌換 UAH
₴40.57518128
|1 DCAU 兌換 VES
Bs48.3268
|1 DCAU 兌換 PKR
Rs268.99663416
|1 DCAU 兌換 KZT
₸507.0931124
|1 DCAU 兌換 THB
฿33.42281488
|1 DCAU 兌換 TWD
NT$31.5574004
|1 DCAU 兌換 CHF
Fr0.86021704
|1 DCAU 兌換 HKD
HK$7.50998472
|1 DCAU 兌換 MAD
.د.م9.69435608