Dragon Crypto Aurum 圖標

Dragon Crypto Aurum 價格 (DCAU)

USD

Dragon Crypto Aurum (DCAU) 實時價格圖表

$0.966536
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-4.50%(1D)

今天 Dragon Crypto Aurum (DCAU) 的價格

今天 Dragon Crypto Aurum (DCAU) 的實時價格爲 0.966536 USD。目前其市值爲 $ 146.59K USD。DCAU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dragon Crypto Aurum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 513.58 USD
- Dragon Crypto Aurum 當天價格變化爲 -4.50%
- 其循環供應量爲 151.70K USD

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Dragon Crypto Aurum (DCAU) 價格表現 USD

今天內，Dragon Crypto Aurum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0456402699241807
在過去30天內，Dragon Crypto Aurum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3471772182
在過去60天內，Dragon Crypto Aurum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4402601442
在過去90天內，Dragon Crypto Aurum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.187221078809503

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0456402699241807-4.50%
30天$ -0.3471772182-35.91%
60天$ -0.4402601442-45.55%
90天$ -1.187221078809503-55.12%

Dragon Crypto Aurum (DCAU) 價格分析

Dragon Crypto Aurum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.96
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$ 1.029
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$ 177.5
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-2.65%

-4.50%

-12.69%

Dragon Crypto Aurum (DCAU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 146.59K
$ 146.59K$ 146.59K

$ 513.58
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151.70K
151.70K 151.70K

什麼是Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.

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Dragon Crypto Aurum (DCAU) 資源

官網

大家還在問：關於 Dragon Crypto Aurum (DCAU) 的其他問題

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DCAU 兌換爲當地貨幣

1 DCAU 兌換 AUD
A$1.53679224
1 DCAU 兌換 GBP
0.76356344
1 DCAU 兌換 EUR
0.92787456
1 DCAU 兌換 USD
$0.966536
1 DCAU 兌換 MYR
RM4.349412
1 DCAU 兌換 TRY
33.91574824
1 DCAU 兌換 JPY
¥152.21008928
1 DCAU 兌換 RUB
99.794842
1 DCAU 兌換 INR
82.2522136
1 DCAU 兌換 IDR
Rp15,844.84992384
1 DCAU 兌換 PHP
57.09328152
1 DCAU 兌換 EGP
￡E.49.20634776
1 DCAU 兌換 BRL
R$5.95386176
1 DCAU 兌換 CAD
C$1.38214648
1 DCAU 兌換 BDT
115.51071736
1 DCAU 兌換 NGN
1,500.82743544
1 DCAU 兌換 UAH
40.57518128
1 DCAU 兌換 VES
Bs48.3268
1 DCAU 兌換 PKR
Rs268.99663416
1 DCAU 兌換 KZT
507.0931124
1 DCAU 兌換 THB
฿33.42281488
1 DCAU 兌換 TWD
NT$31.5574004
1 DCAU 兌換 CHF
Fr0.86021704
1 DCAU 兌換 HKD
HK$7.50998472
1 DCAU 兌換 MAD
.د.م9.69435608