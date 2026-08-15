DRAGON 今日價格

DRAGON (DRAGON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 DRAGON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DRAGON。

DRAGON 目前市值在 $ 238,088 排名第 #-，流通供應量為 399.38M DRAGON。過去 24 小時內，DRAGON 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01183838，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DRAGON 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -9.56%。過去一天，總交易量達到 $ 238.13。

DRAGON（DRAGON）市場資訊

市值 $ 238.09K$ 238.09K $ 238.09K 成交量（24H） $ 238.13$ 238.13 $ 238.13 完全稀釋市值 $ 398.04K$ 398.04K $ 398.04K 流通量 399.38M 399.38M 399.38M 總供應量 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109

DRAGON 的目前市值為 $ 238.09K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 238.13。DRAGON 的流通量為 399.38M，總供應量是 667692035.4112109，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 398.04K。