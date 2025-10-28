Dorol（DRL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 3,825.31 $ 3,825.31 $ 3,825.31 24H最低價 $ 3,875.2 $ 3,875.2 $ 3,875.2 24H最高價 24H最低價 $ 3,825.31$ 3,825.31 $ 3,825.31 24H最高價 $ 3,875.2$ 3,875.2 $ 3,875.2 歷史最高 $ 4,469.59$ 4,469.59 $ 4,469.59 最低價 $ 3,321.49$ 3,321.49 $ 3,321.49 漲跌幅（1H） +0.05% 漲跌幅（1D） +0.06% 漲跌幅（7D） +0.08% 漲跌幅（7D） +0.08%

Dorol（DRL）目前實時價格為 $3,842.25。過去 24 小時內，DRL 的交易價格在 $ 3,825.31 至 $ 3,875.2 之間波動，市場活躍度顯著。DRL 的歷史最高價為 $ 4,469.59，歷史最低價為 $ 3,321.49。

從短期表現來看，DRL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.05%，過去 24 小時內變動為 +0.06%，過去 7 天內累計變動為 +0.08%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dorol（DRL）市場資訊

市值 $ 51.33K$ 51.33K $ 51.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 38.42B$ 38.42B $ 38.42B 流通量 13.36 13.36 13.36 總供應量 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

Dorol 的目前市值為 $ 51.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DRL 的流通量為 13.36，總供應量是 9999998.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 38.42B。