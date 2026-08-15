DORA AI by Virtuals 今日價格

DORA AI by Virtuals (DORA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.96%。目前 DORA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DORA。

DORA AI by Virtuals 目前市值在 $ 72,799 排名第 #-，流通供應量為 854.42M DORA。過去 24 小時內，DORA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02329158，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DORA 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 -3.06%。過去一天，總交易量達到 --。

DORA AI by Virtuals（DORA）市場資訊

市值 $ 72.80K$ 72.80K $ 72.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 72.80K$ 72.80K $ 72.80K 流通量 854.42M 854.42M 854.42M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DORA AI by Virtuals 的目前市值為 $ 72.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DORA 的流通量為 854.42M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 72.80K。