Dopamine 圖標

Dopamine 價格 (DOPE)

USD

Dopamine (DOPE) 實時價格圖表

$0.00205044
$0.00205044$0.00205044
+4.30%(1D)

今天 Dopamine (DOPE) 的價格

今天 Dopamine (DOPE) 的實時價格爲 0.00205062 USD。目前其市值爲 $ 256.27K USD。DOPE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dopamine 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.64K USD
- Dopamine 當天價格變化爲 +4.28%
- 其循環供應量爲 124.99M USD

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Dopamine (DOPE) 價格表現 USD

今天內，Dopamine 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Dopamine 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002081473
在過去60天內，Dopamine 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002192096
在過去90天內，Dopamine 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000128231252797178

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+4.28%
30天$ -0.0002081473-10.15%
60天$ +0.0002192096+10.69%
90天$ +0.000128231252797178+6.67%

Dopamine (DOPE) 價格分析

Dopamine 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00196556
$ 0.00196556$ 0.00196556

$ 0.00218418
$ 0.00218418$ 0.00218418

$ 0.582191
$ 0.582191$ 0.582191

+2.26%

+4.28%

-18.47%

Dopamine (DOPE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 256.27K
$ 256.27K$ 256.27K

$ 2.64K
$ 2.64K$ 2.64K

124.99M
124.99M 124.99M

什麼是Dopamine (DOPE)

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Dopamine (DOPE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Dopamine (DOPE) 的其他問題

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DOPE 兌換爲當地貨幣

1 DOPE 兌換 AUD
A$0.0032399796
1 DOPE 兌換 GBP
0.001640496
1 DOPE 兌換 EUR
0.001948089
1 DOPE 兌換 USD
$0.00205062
1 DOPE 兌換 MYR
RM0.0089612094
1 DOPE 兌換 TRY
0.0730840968
1 DOPE 兌換 JPY
¥0.31989672
1 DOPE 兌換 RUB
0.200550636
1 DOPE 兌換 INR
0.1767224316
1 DOPE 兌換 IDR
Rp33.0745114986
1 DOPE 兌換 PHP
0.119448615
1 DOPE 兌換 EGP
￡E.0.1031051736
1 DOPE 兌換 BRL
R$0.0121191642
1 DOPE 兌換 CAD
C$0.0029323866
1 DOPE 兌換 BDT
0.2496014664
1 DOPE 兌換 NGN
3.1941072306
1 DOPE 兌換 UAH
0.0859619904
1 DOPE 兌換 VES
Bs0.11483472
1 DOPE 兌換 PKR
Rs0.5704004592
1 DOPE 兌換 KZT
1.0602935772
1 DOPE 兌換 THB
฿0.068798301
1 DOPE 兌換 TWD
NT$0.0671372988
1 DOPE 兌換 CHF
Fr0.001845558
1 DOPE 兌換 HKD
HK$0.0159538236
1 DOPE 兌換 MAD
.د.م0.0204241752