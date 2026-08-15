Dolos The Bully 今日價格

Dolos The Bully (BULLY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.43%。目前 BULLY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BULLY。

Dolos The Bully 目前市值在 $ 145,161 排名第 #-，流通供應量為 960.43M BULLY。過去 24 小時內，BULLY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.260741，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BULLY 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 +0.09%。過去一天，總交易量達到 $ 398.62。

Dolos The Bully（BULLY）市場資訊

市值 $ 145.16K$ 145.16K $ 145.16K 成交量（24H） $ 398.62$ 398.62 $ 398.62 完全稀釋市值 $ 145.16K$ 145.16K $ 145.16K 流通量 960.43M 960.43M 960.43M 總供應量 960,431,460.363195 960,431,460.363195 960,431,460.363195

Dolos The Bully 的目前市值為 $ 145.16K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 398.62。BULLY 的流通量為 960.43M，總供應量是 960431460.363195，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 145.16K。