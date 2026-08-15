Doland Tremp 今日價格

Doland Tremp (TREMP) 今日實時價格為 $ 0.00302132，過去 24 小時內變化了 2.32%。目前 TREMP 兌 USD 的匯率為 $ 0.00302132 每 TREMP。

Doland Tremp 目前市值在 $ 301,998 排名第 #-，流通供應量為 99.95M TREMP。過去 24 小時內，TREMP 的交易價格在 $ 0.00300503（低點）和 $ 0.00309999（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.51，而歷史最低價為 $ 0.00269748。

短期表現方面，TREMP 在過去一小時內波動了 -0.54%，過去7 天內波動了 -8.12%。過去一天，總交易量達到 $ 811.85。

Doland Tremp（TREMP）市場資訊

市值 $ 302.00K$ 302.00K $ 302.00K 成交量（24H） $ 811.85$ 811.85 $ 811.85 完全稀釋市值 $ 302.00K$ 302.00K $ 302.00K 流通量 99.95M 99.95M 99.95M 總供應量 99,951,773.0193778 99,951,773.0193778 99,951,773.0193778

Doland Tremp 的目前市值為 $ 302.00K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 811.85。TREMP 的流通量為 99.95M，總供應量是 99951773.0193778，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 302.00K。