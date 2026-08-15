Dolan Duck 今日價格

Dolan Duck (DOLAN) 今日實時價格為 $ 0.00359393，過去 24 小時內變化了 12.88%。目前 DOLAN 兌 USD 的匯率為 $ 0.00359393 每 DOLAN。

Dolan Duck 目前市值在 $ 353,004 排名第 #-，流通供應量為 98.22M DOLAN。過去 24 小時內，DOLAN 的交易價格在 $ 0.00309599（低點）和 $ 0.00364126（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.896515，而歷史最低價為 $ 0.00195926。

短期表現方面，DOLAN 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +35.76%。過去一天，總交易量達到 $ 6.61K。

Dolan Duck（DOLAN）市場資訊

市值 $ 353.00K$ 353.00K $ 353.00K 成交量（24H） $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K 完全稀釋市值 $ 353.00K$ 353.00K $ 353.00K 流通量 98.22M 98.22M 98.22M 總供應量 98,222,279.133495 98,222,279.133495 98,222,279.133495

Dolan Duck 的目前市值為 $ 353.00K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.61K。DOLAN 的流通量為 98.22M，總供應量是 98222279.133495，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 353.00K。