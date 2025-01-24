doginphire 圖標

doginphire 價格 (FIRE)

USD

doginphire (FIRE) 實時價格圖表

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今天 doginphire (FIRE) 的價格

今天 doginphire (FIRE) 的實時價格爲 0.00007208 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FIRE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
doginphire 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.49 USD
- doginphire 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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doginphire (FIRE) 價格表現 USD

今天內，doginphire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，doginphire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000142521
在過去60天內，doginphire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000072152
在過去90天內，doginphire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000013221767216893064

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0000142521+19.77%
60天$ -0.0000072152-10.01%
90天$ +0.000013221767216893064+22.46%

doginphire (FIRE) 價格分析

doginphire 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.00446505
$ 0.00446505$ 0.00446505

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+16.73%

doginphire (FIRE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 3.49
$ 3.49$ 3.49

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什麼是doginphire (FIRE)

ALSO A DOG WIF A HAT BUT IN PHIRE WIF A HAT. Who needs a dog wif just a hat when you can have a dog in phire and a hat? Because, let's face it, a hat is cool, but a dog wif a hat in phire is 'pawsitively' lit!

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doginphire (FIRE) 資源

官網

大家還在問：關於 doginphire (FIRE) 的其他問題

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FIRE 兌換爲當地貨幣

1 FIRE 兌換 AUD
A$0.0001138864
1 FIRE 兌換 GBP
0.000057664
1 FIRE 兌換 EUR
0.000068476
1 FIRE 兌換 USD
$0.00007208
1 FIRE 兌換 MYR
RM0.0003157104
1 FIRE 兌換 TRY
0.002573256
1 FIRE 兌換 JPY
¥0.011197628
1 FIRE 兌換 RUB
0.0071986296
1 FIRE 兌換 INR
0.0062190624
1 FIRE 兌換 IDR
Rp1.1625804824
1 FIRE 兌換 PHP
0.0042073096
1 FIRE 兌換 EGP
￡E.0.0036249032
1 FIRE 兌換 BRL
R$0.0004267136
1 FIRE 兌換 CAD
C$0.0001030744
1 FIRE 兌換 BDT
0.008779344
1 FIRE 兌換 NGN
0.112098816
1 FIRE 兌換 UAH
0.0030230352
1 FIRE 兌換 VES
Bs0.00403648
1 FIRE 兌換 PKR
Rs0.0200663512
1 FIRE 兌換 KZT
0.0374830416
1 FIRE 兌換 THB
฿0.0024276544
1 FIRE 兌換 TWD
NT$0.0023505288
1 FIRE 兌換 CHF
Fr0.000064872
1 FIRE 兌換 HKD
HK$0.0005607824
1 FIRE 兌換 MAD
.د.م0.0007193584