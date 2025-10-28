doginhood（DIH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000564 $ 0.00000564 $ 0.00000564 24H最低價 $ 0.00000573 $ 0.00000573 $ 0.00000573 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000564$ 0.00000564 $ 0.00000564 24H最高價 $ 0.00000573$ 0.00000573 $ 0.00000573 歷史最高 $ 0.00009258$ 0.00009258 $ 0.00009258 最低價 $ 0.00000501$ 0.00000501 $ 0.00000501 漲跌幅（1H） +0.63% 漲跌幅（1D） +1.04% 漲跌幅（7D） +4.64% 漲跌幅（7D） +4.64%

doginhood（DIH）目前實時價格為 $0.00000573。過去 24 小時內，DIH 的交易價格在 $ 0.00000564 至 $ 0.00000573 之間波動，市場活躍度顯著。DIH 的歷史最高價為 $ 0.00009258，歷史最低價為 $ 0.00000501。

從短期表現來看，DIH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.63%，過去 24 小時內變動為 +1.04%，過去 7 天內累計變動為 +4.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

doginhood（DIH）市場資訊

市值 $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K 流通量 999.48M 999.48M 999.48M 總供應量 999,480,121.057036 999,480,121.057036 999,480,121.057036

doginhood 的目前市值為 $ 5.72K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DIH 的流通量為 999.48M，總供應量是 999480121.057036，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.72K。