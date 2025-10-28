doginblock（DIB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00000656 24H最高價 $ 0.0000067 歷史最高 $ 0.00004599 最低價 $ 0.00000586 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） +6.13%

doginblock（DIB）目前實時價格為 $0.00000665。過去 24 小時內，DIB 的交易價格在 $ 0.00000656 至 $ 0.0000067 之間波動，市場活躍度顯著。DIB 的歷史最高價為 $ 0.00004599，歷史最低價為 $ 0.00000586。

從短期表現來看，DIB 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.00%，過去 7 天內累計變動為 +6.13%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

doginblock（DIB）市場資訊

市值 $ 6.64K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 6.64K 流通量 998.43M 總供應量 998,429,560.005689

doginblock 的目前市值為 $ 6.64K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DIB 的流通量為 998.43M，總供應量是 998429560.005689，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.64K。