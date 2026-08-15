Doggy 今日價格

Doggy (DOGGY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 DOGGY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DOGGY。

Doggy 目前市值在 $ 157,185 排名第 #-，流通供應量為 2.25B DOGGY。過去 24 小時內，DOGGY 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02948903，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DOGGY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.74%。過去一天，總交易量達到 --。

Doggy（DOGGY）市場資訊

市值 $ 157.19K$ 157.19K $ 157.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 157.19K$ 157.19K $ 157.19K 流通量 2.25B 2.25B 2.25B 總供應量 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979

Doggy 的目前市值為 $ 157.19K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DOGGY 的流通量為 2.25B，總供應量是 2250595564.23979，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 157.19K。