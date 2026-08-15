DogeVerse 今日價格

DogeVerse (DOGEVERSE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.15%。目前 DOGEVERSE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DOGEVERSE。

DogeVerse 目前市值在 $ 288,824 排名第 #-，流通供應量為 200.00B DOGEVERSE。過去 24 小時內，DOGEVERSE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DOGEVERSE 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -3.91%。過去一天，總交易量達到 --。

DogeVerse（DOGEVERSE）市場資訊

市值 $ 288.82K$ 288.82K $ 288.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 288.82K$ 288.82K $ 288.82K 流通量 200.00B 200.00B 200.00B 總供應量 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

DogeVerse 的目前市值為 $ 288.82K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DOGEVERSE 的流通量為 200.00B，總供應量是 200000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 288.82K。