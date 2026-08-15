Dogeus Maximus 今日價格

Dogeus Maximus (DOGEUS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 16.63%。目前 DOGEUS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DOGEUS。

Dogeus Maximus 目前市值在 $ 354,402 排名第 #-，流通供應量為 1.00B DOGEUS。過去 24 小時內，DOGEUS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00677485，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DOGEUS 在過去一小時內波動了 +9.95%，過去7 天內波動了 +1.48%。過去一天，總交易量達到 $ 21.51K。

Dogeus Maximus（DOGEUS）市場資訊

市值 $ 354.40K$ 354.40K $ 354.40K 成交量（24H） $ 21.51K$ 21.51K $ 21.51K 完全稀釋市值 $ 354.40K$ 354.40K $ 354.40K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dogeus Maximus 的目前市值為 $ 354.40K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 21.51K。DOGEUS 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 354.40K。