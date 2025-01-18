DOGELINK 價格 (DOGER)
今天 DOGELINK (DOGER) 的實時價格爲 0.02711434 USD。目前其市值爲 $ 26.89M USD。DOGER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DOGELINK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.80M USD
- DOGELINK 當天價格變化爲 +33.69%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD
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今天內，DOGELINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00683336。
在過去30天內，DOGELINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，DOGELINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，DOGELINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00683336
|+33.69%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
|--
DOGELINK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.52%
+33.69%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 DOGER 兌換 AUD
A$0.0436540874
|1 DOGER 兌換 GBP
￡0.0222337588
|1 DOGER 兌換 EUR
€0.0263009098
|1 DOGER 兌換 USD
$0.02711434
|1 DOGER 兌換 MYR
RM0.12201453
|1 DOGER 兌換 TRY
₺0.9606610662
|1 DOGER 兌換 JPY
¥4.2371579118
|1 DOGER 兌換 RUB
₽2.7789487066
|1 DOGER 兌換 INR
₹2.3475595572
|1 DOGER 兌換 IDR
Rp444.4973059296
|1 DOGER 兌換 PHP
₱1.587544607
|1 DOGER 兌換 EGP
￡E.1.366562736
|1 DOGER 兌換 BRL
R$0.165397474
|1 DOGER 兌換 CAD
C$0.0390446496
|1 DOGER 兌換 BDT
৳3.29439231
|1 DOGER 兌換 NGN
₦42.2341094142
|1 DOGER 兌換 UAH
₴1.1417848574
|1 DOGER 兌換 VES
Bs1.46417436
|1 DOGER 兌換 PKR
Rs7.5589357052
|1 DOGER 兌換 KZT
₸14.3917493852
|1 DOGER 兌換 THB
฿0.9324621526
|1 DOGER 兌換 TWD
NT$0.8917906426
|1 DOGER 兌換 CHF
Fr0.0246740494
|1 DOGER 兌換 HKD
HK$0.2109495652
|1 DOGER 兌換 MAD
.د.م0.2722279736