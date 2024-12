什麼是Dogefather (DOGEFATHER)

Inspired by Elon Musk’s vision of “The Dogefather,” this meme project blends the iconic themes of The Godfather with the playful and innovative spirit of the Dogecoin community. It’s a humorous tribute to crypto culture, using memes to engage and unite users worldwide. With a nod to cinematic history, we aim to bring laughter and fun into the crypto space, embracing decentralization and community empowerment.

Dogefather (DOGEFATHER) 資源 官網