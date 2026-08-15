Dogecoin20 今日價格

Dogecoin20 (DOGE20) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.27%。目前 DOGE20 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DOGE20。

Dogecoin20 目前市值在 $ 144,703 排名第 #-，流通供應量為 140.00B DOGE20。過去 24 小時內，DOGE20 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DOGE20 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 +3.23%。過去一天，總交易量達到 --。

Dogecoin20（DOGE20）市場資訊

市值 $ 144.70K$ 144.70K $ 144.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 144.70K$ 144.70K $ 144.70K 流通量 140.00B 140.00B 140.00B 總供應量 140,000,000,000.0 140,000,000,000.0 140,000,000,000.0

Dogecoin20 的目前市值為 $ 144.70K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DOGE20 的流通量為 140.00B，總供應量是 140000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 144.70K。