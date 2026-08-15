Dogechain 今日價格

Dogechain (DC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 DC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DC。

Dogechain 目前市值在 $ 2,061,739 排名第 #-，流通供應量為 96.92B DC。過去 24 小時內，DC 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00462755，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Dogechain（DC）市場資訊

市值 $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M 流通量 96.92B 96.92B 96.92B 總供應量 169,576,384,737.7423 169,576,384,737.7423 169,576,384,737.7423

Dogechain 的目前市值為 $ 2.06M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DC 的流通量為 96.92B，總供應量是 169576384737.7423，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.61M。