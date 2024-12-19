Dogecast 價格 (DOGECAST)
今天 Dogecast (DOGECAST) 的實時價格爲 0.01129643 USD。目前其市值爲 $ 11.22M USD。DOGECAST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dogecast 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 808.08K USD
- Dogecast 當天價格變化爲 -13.58%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Dogecast 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00177651917042713。
在過去30天內，Dogecast 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0032559666。
在過去60天內，Dogecast 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Dogecast 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00177651917042713
|-13.58%
|30天
|$ +0.0032559666
|+28.82%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Dogecast 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+3.19%
-13.58%
-14.96%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Inspired by the viral tweet that captured the essence of meme culture, $DOGECAST is here to amplify the spirit of DOGE on the blockchain. Born from a hilarious moment on Twitter, $DOGECAST is all about sharing laughs, spreading good vibes, and connecting the community with a token that doesn’t take itself too seriously. With DOGE’s iconic legacy and a fresh twist, $DOGECAST is ready to transmit fun across the crypto world—one meme at a time! 🐕🚀
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|1 DOGECAST 兌換 AUD
A$0.0179613237
|1 DOGECAST 兌換 GBP
￡0.0089241797
|1 DOGECAST 兌換 EUR
€0.0108445728
|1 DOGECAST 兌換 USD
$0.01129643
|1 DOGECAST 兌換 MYR
RM0.050833935
|1 DOGECAST 兌換 TRY
₺0.3960528358
|1 DOGECAST 兌換 JPY
¥1.7727487599
|1 DOGECAST 兌換 RUB
₽1.1681638263
|1 DOGECAST 兌換 INR
₹0.9614391573
|1 DOGECAST 兌換 IDR
Rp185.1873474192
|1 DOGECAST 兌換 PHP
₱0.6670541915
|1 DOGECAST 兌換 EGP
￡E.0.574988287
|1 DOGECAST 兌換 BRL
R$0.071167509
|1 DOGECAST 兌換 CAD
C$0.0161538949
|1 DOGECAST 兌換 BDT
৳1.349923385
|1 DOGECAST 兌換 NGN
₦17.568207936
|1 DOGECAST 兌換 UAH
₴0.4741111671
|1 DOGECAST 兌換 VES
Bs0.5648215
|1 DOGECAST 兌換 PKR
Rs3.1431186832
|1 DOGECAST 兌換 KZT
₸5.9049828539
|1 DOGECAST 兌換 THB
฿0.389726835
|1 DOGECAST 兌換 TWD
NT$0.3687154752
|1 DOGECAST 兌換 CHF
Fr0.0100538227
|1 DOGECAST 兌換 HKD
HK$0.0877732611
|1 DOGECAST 兌換 MAD
.د.م0.1127383714