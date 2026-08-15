DogeBonk 今日價格

DogeBonk (DOBO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 DOBO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DOBO。

DogeBonk 目前市值在 $ 150,912 排名第 #-，流通供應量為 420.69M DOBO。過去 24 小時內，DOBO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00899946，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DOBO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 15.09。

DogeBonk（DOBO）市場資訊

市值 $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K 成交量（24H） $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 完全稀釋市值 $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K 流通量 420.69M 420.69M 420.69M 總供應量 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

DogeBonk 的目前市值為 $ 150.91K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 15.09。DOBO 的流通量為 420.69M，總供應量是 420690000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 150.91K。