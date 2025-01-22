DogeAi 圖標

DogeAi 價格 (DOGEAI)

USD

DogeAi (DOGEAI) 實時價格圖表

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+25.30%(1D)

今天 DogeAi (DOGEAI) 的價格

今天 DogeAi (DOGEAI) 的實時價格爲 0.00008083 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DOGEAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DogeAi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.57K USD
- DogeAi 當天價格變化爲 +24.75%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DogeAi (DOGEAI) 價格表現 USD

今天內，DogeAi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，DogeAi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000033375
在過去60天內，DogeAi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000042820
在過去90天內，DogeAi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00019018507497345994

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+24.75%
30天$ +0.0000033375+4.13%
60天$ +0.0000042820+5.30%
90天$ -0.00019018507497345994-70.17%

DogeAi (DOGEAI) 價格分析

DogeAi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00006454
$ 0.00006454$ 0.00006454

$ 0.00008219
$ 0.00008219$ 0.00008219

$ 0.00034868
$ 0.00034868$ 0.00034868

+6.74%

+24.75%

+19.83%

DogeAi (DOGEAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.57K
$ 4.57K$ 4.57K

0.00
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什麼是DogeAi (DOGEAI)

$DOGEAI is the first and only memecoin actually created by #Grok AI Elon Musks new AI.

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DogeAi (DOGEAI) 資源

官網

大家還在問：關於 DogeAi (DOGEAI) 的其他問題

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DOGEAI 兌換爲當地貨幣

1 DOGEAI 兌換 AUD
A$0.0001285197
1 DOGEAI 兌換 GBP
0.0000654723
1 DOGEAI 兌換 EUR
0.0000775968
1 DOGEAI 兌換 USD
$0.00008083
1 DOGEAI 兌換 MYR
RM0.0003588852
1 DOGEAI 兌換 TRY
0.0028815895
1 DOGEAI 兌換 JPY
¥0.0126151381
1 DOGEAI 兌換 RUB
0.0079819625
1 DOGEAI 兌換 INR
0.0069934116
1 DOGEAI 兌換 IDR
Rp1.3037094949
1 DOGEAI 兌換 PHP
0.0047261301
1 DOGEAI 兌換 EGP
￡E.0.004065749
1 DOGEAI 兌換 BRL
R$0.0004865966
1 DOGEAI 兌換 CAD
C$0.0001155869
1 DOGEAI 兌換 BDT
0.0097877047
1 DOGEAI 兌換 NGN
0.1253172154
1 DOGEAI 兌換 UAH
0.0034053679
1 DOGEAI 兌換 VES
Bs0.00444565
1 DOGEAI 兌換 PKR
Rs0.0224149673
1 DOGEAI 兌換 KZT
0.042120513
1 DOGEAI 兌換 THB
฿0.0027344789
1 DOGEAI 兌換 TWD
NT$0.0026479908
1 DOGEAI 兌換 CHF
Fr0.000072747
1 DOGEAI 兌換 HKD
HK$0.0006288574
1 DOGEAI 兌換 MAD
.د.م0.0008066834