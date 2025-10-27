Doge Head Coin（DHC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.183153 $ 0.183153 $ 0.183153 24H最低價 $ 0.235317 $ 0.235317 $ 0.235317 24H最高價 24H最低價 $ 0.183153$ 0.183153 $ 0.183153 24H最高價 $ 0.235317$ 0.235317 $ 0.235317 歷史最高 $ 0.270405$ 0.270405 $ 0.270405 最低價 $ 0.03381452$ 0.03381452 $ 0.03381452 漲跌幅（1H） -0.28% 漲跌幅（1D） -18.69% 漲跌幅（7D） -8.38% 漲跌幅（7D） -8.38%

Doge Head Coin（DHC）目前實時價格為 $0.187813。過去 24 小時內，DHC 的交易價格在 $ 0.183153 至 $ 0.235317 之間波動，市場活躍度顯著。DHC 的歷史最高價為 $ 0.270405，歷史最低價為 $ 0.03381452。

從短期表現來看，DHC 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.28%，過去 24 小時內變動為 -18.69%，過去 7 天內累計變動為 -8.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Doge Head Coin（DHC）市場資訊

市值 $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M 流通量 10.02M 10.02M 10.02M 總供應量 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142

Doge Head Coin 的目前市值為 $ 1.88M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DHC 的流通量為 10.02M，總供應量是 10023219.11050142，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.88M。