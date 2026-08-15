Doge Eat Doge 今日價格

Doge Eat Doge (OMNOM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 OMNOM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OMNOM。

Doge Eat Doge 目前市值在 $ 55,403 排名第 #-，流通供應量為 311.00T OMNOM。過去 24 小時內，OMNOM 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OMNOM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.26%。過去一天，總交易量達到 --。

Doge Eat Doge（OMNOM）市場資訊

市值 $ 55.40K$ 55.40K $ 55.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 178.14K$ 178.14K $ 178.14K 流通量 311.00T 311.00T 311.00T 總供應量 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Doge Eat Doge 的目前市值為 $ 55.40K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OMNOM 的流通量為 311.00T，總供應量是 1.0e+15，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 178.14K。