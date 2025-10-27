Doge Baby（DOGE BABY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.0465278 24H最高價 $ 0.051713 歷史最高 $ 25.64 最低價 $ 0.04427141 漲跌幅（1H） -3.49% 漲跌幅（1D） +4.43% 漲跌幅（7D） -72.44%

Doge Baby（DOGE BABY）目前實時價格為 $0.04961195。過去 24 小時內，DOGE BABY 的交易價格在 $ 0.0465278 至 $ 0.051713 之間波動，市場活躍度顯著。DOGE BABY 的歷史最高價為 $ 25.64，歷史最低價為 $ 0.04427141。

從短期表現來看，DOGE BABY 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.49%，過去 24 小時內變動為 +4.43%，過去 7 天內累計變動為 -72.44%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Doge Baby（DOGE BABY）市場資訊

市值 $ 14.81K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 14.81K 流通量 300.00K 總供應量 300,000.0

Doge Baby 的目前市值為 $ 14.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DOGE BABY 的流通量為 300.00K，總供應量是 300000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.81K。