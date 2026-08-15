Dog on Wire 今日價格

Dog on Wire (DOW) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 22.70%。目前 DOW 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DOW。

Dog on Wire 目前市值在 $ 315,825 排名第 #-，流通供應量為 981.37M DOW。過去 24 小時內，DOW 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DOW 在過去一小時內波動了 -5.23%，過去7 天內波動了 +1,384.56%。過去一天，總交易量達到 $ 106.60K。

Dog on Wire（DOW）市場資訊

市值 $ 315.83K$ 315.83K $ 315.83K 成交量（24H） $ 106.60K$ 106.60K $ 106.60K 完全稀釋市值 $ 315.83K$ 315.83K $ 315.83K 流通量 981.37M 981.37M 981.37M 總供應量 981,372,448.6756984 981,372,448.6756984 981,372,448.6756984

Dog on Wire 的目前市值為 $ 315.83K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 106.60K。DOW 的流通量為 981.37M，總供應量是 981372448.6756984，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 315.83K。