Dog In Sock 今日價格

Dog In Sock (PUP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.13%。目前 PUP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PUP。

Dog In Sock 目前市值在 $ 58,422 排名第 #-，流通供應量為 999.99M PUP。過去 24 小時內，PUP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PUP 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -8.99%。過去一天，總交易量達到 --。

Dog In Sock（PUP）市場資訊

市值 $ 58.42K$ 58.42K $ 58.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 58.42K$ 58.42K $ 58.42K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,987,463.538239 999,987,463.538239 999,987,463.538239

Dog In Sock 的目前市值為 $ 58.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PUP 的流通量為 999.99M，總供應量是 999987463.538239，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 58.42K。