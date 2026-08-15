Dog In Hood 今日價格

Dog In Hood (DIH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.90%。目前 DIH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DIH。

Dog In Hood 目前市值在 $ 235,137 排名第 #-，流通供應量為 1.00B DIH。過去 24 小時內，DIH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00984436，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DIH 在過去一小時內波動了 +4.30%，過去7 天內波動了 +27.91%。過去一天，總交易量達到 $ 19.30K。

Dog In Hood（DIH）市場資訊

市值 $ 235.14K$ 235.14K $ 235.14K 成交量（24H） $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K 完全稀釋市值 $ 235.14K$ 235.14K $ 235.14K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dog In Hood 的目前市值為 $ 235.14K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 19.30K。DIH 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 235.14K。