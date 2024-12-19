Dog Food Token 圖標

Dog Food Token 價格 (OISHII)

USD

Dog Food Token (OISHII) 實時價格圖表

$0.02238626
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0.00%(1D)

今天 Dog Food Token (OISHII) 的價格

今天 Dog Food Token (OISHII) 的實時價格爲 0.02238626 USD。目前其市值爲 $ 5.60M USD。OISHII 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dog Food Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.78 USD
- Dog Food Token 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 250.00M USD

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Dog Food Token (OISHII) 價格表現 USD

今天內，Dog Food Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Dog Food Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014245384
在過去60天內，Dog Food Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0183335253
在過去90天內，Dog Food Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0014245384-6.36%
60天$ -0.0183335253-81.89%
90天$ 0--

Dog Food Token (OISHII) 價格分析

Dog Food Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.286083
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+4.66%

Dog Food Token (OISHII) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.60M
$ 5.60M$ 5.60M

$ 44.78
$ 44.78$ 44.78

250.00M
250.00M 250.00M

什麼是Dog Food Token (OISHII)

Do good everyday! 99% of the $OISHII supply is donated to the Neiro Foundation wallet to help feed dogs worldwide. The deployer (vitalik02.eth) personally used 10 ​ETH as initial capital for liquidity: 2.5M OISHII + ​10 ETH, and locked it for 1 year. TOKENOMICS 250,000,000 $OISHII 99% = 247,500,000 $OISHII donated to $Neiro Foundation Wallet 1% = 2,500,000 $OISHII for V3 LP Uniswap Do Good Everyday.

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Dog Food Token (OISHII) 資源

官網

大家還在問：關於 Dog Food Token (OISHII) 的其他問題

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OISHII 兌換爲當地貨幣

1 OISHII 兌換 AUD
A$0.0355941534
1 OISHII 兌換 GBP
0.0176851454
1 OISHII 兌換 EUR
0.0214908096
1 OISHII 兌換 USD
$0.02238626
1 OISHII 兌換 MYR
RM0.10073817
1 OISHII 兌換 TRY
0.7848622756
1 OISHII 兌換 JPY
¥3.5130757818
1 OISHII 兌換 RUB
2.3149631466
1 OISHII 兌換 INR
1.9052945886
1 OISHII 兌換 IDR
Rp366.9878101344
1 OISHII 兌換 PHP
1.321908653
1 OISHII 兌換 EGP
￡E.1.139460634
1 OISHII 兌換 BRL
R$0.141033438
1 OISHII 兌換 CAD
C$0.0320123518
1 OISHII 兌換 BDT
2.67515807
1 OISHII 兌換 NGN
34.815111552
1 OISHII 兌換 UAH
0.9395513322
1 OISHII 兌換 VES
Bs1.119313
1 OISHII 兌換 PKR
Rs6.2287529824
1 OISHII 兌換 KZT
11.7019696898
1 OISHII 兌換 THB
฿0.77232597
1 OISHII 兌換 TWD
NT$0.7306875264
1 OISHII 兌換 CHF
Fr0.0199237714
1 OISHII 兌換 HKD
HK$0.1739412402
1 OISHII 兌換 MAD
.د.م0.2234148748