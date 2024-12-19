Dog Food Token 價格 (OISHII)
今天 Dog Food Token (OISHII) 的實時價格爲 0.02238626 USD。目前其市值爲 $ 5.60M USD。OISHII 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dog Food Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.78 USD
- Dog Food Token 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 250.00M USD
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今天內，Dog Food Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Dog Food Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014245384。
在過去60天內，Dog Food Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0183335253。
在過去90天內，Dog Food Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0014245384
|-6.36%
|60天
|$ -0.0183335253
|-81.89%
|90天
|$ 0
|--
Dog Food Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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+4.66%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Do good everyday! 99% of the $OISHII supply is donated to the Neiro Foundation wallet to help feed dogs worldwide. The deployer (vitalik02.eth) personally used 10 ETH as initial capital for liquidity: 2.5M OISHII + 10 ETH, and locked it for 1 year. TOKENOMICS 250,000,000 $OISHII 99% = 247,500,000 $OISHII donated to $Neiro Foundation Wallet 1% = 2,500,000 $OISHII for V3 LP Uniswap Do Good Everyday.
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|1 OISHII 兌換 AUD
A$0.0355941534
|1 OISHII 兌換 GBP
￡0.0176851454
|1 OISHII 兌換 EUR
€0.0214908096
|1 OISHII 兌換 USD
$0.02238626
|1 OISHII 兌換 MYR
RM0.10073817
|1 OISHII 兌換 TRY
₺0.7848622756
|1 OISHII 兌換 JPY
¥3.5130757818
|1 OISHII 兌換 RUB
₽2.3149631466
|1 OISHII 兌換 INR
₹1.9052945886
|1 OISHII 兌換 IDR
Rp366.9878101344
|1 OISHII 兌換 PHP
₱1.321908653
|1 OISHII 兌換 EGP
￡E.1.139460634
|1 OISHII 兌換 BRL
R$0.141033438
|1 OISHII 兌換 CAD
C$0.0320123518
|1 OISHII 兌換 BDT
৳2.67515807
|1 OISHII 兌換 NGN
₦34.815111552
|1 OISHII 兌換 UAH
₴0.9395513322
|1 OISHII 兌換 VES
Bs1.119313
|1 OISHII 兌換 PKR
Rs6.2287529824
|1 OISHII 兌換 KZT
₸11.7019696898
|1 OISHII 兌換 THB
฿0.77232597
|1 OISHII 兌換 TWD
NT$0.7306875264
|1 OISHII 兌換 CHF
Fr0.0199237714
|1 OISHII 兌換 HKD
HK$0.1739412402
|1 OISHII 兌換 MAD
.د.م0.2234148748