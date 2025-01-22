DocuChain 圖標

DocuChain 價格 (DCCT)

USD

DocuChain (DCCT) 實時價格圖表

$0.00035991
$0.00035991$0.00035991
+9.10%(1D)

今天 DocuChain (DCCT) 的價格

今天 DocuChain (DCCT) 的實時價格爲 0.00035995 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DCCT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DocuChain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 841.28 USD
- DocuChain 當天價格變化爲 +9.20%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 DCCT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 DCCT 價格信息的首選平臺。

DocuChain (DCCT) 價格表現 USD

今天內，DocuChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，DocuChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000952973
在過去60天內，DocuChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001157862
在過去90天內，DocuChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002693816718070372

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+9.20%
30天$ -0.0000952973-26.47%
60天$ -0.0001157862-32.16%
90天$ -0.0002693816718070372-42.80%

DocuChain (DCCT) 價格分析

DocuChain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0003293
$ 0.0003293$ 0.0003293

$ 0.00038075
$ 0.00038075$ 0.00038075

$ 0.01096022
$ 0.01096022$ 0.01096022

+0.00%

+9.20%

+33.38%

DocuChain (DCCT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 841.28
$ 841.28$ 841.28

0.00
0.00 0.00

什麼是DocuChain (DCCT)

The DocuChain project aims to establish a protocol and a platform that encompasses blockchain-based e-document/contract creation, sending, and authentication that have advanced from existing e-document/contract services in line with this trend.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

DocuChain (DCCT) 資源

官網

大家還在問：關於 DocuChain (DCCT) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

DCCT 兌換爲當地貨幣

1 DCCT 兌換 AUD
A$0.0005723205
1 DCCT 兌換 GBP
0.0002915595
1 DCCT 兌換 EUR
0.000345552
1 DCCT 兌換 USD
$0.00035995
1 DCCT 兌換 MYR
RM0.001598178
1 DCCT 兌換 TRY
0.0128322175
1 DCCT 兌換 JPY
¥0.0561773965
1 DCCT 兌換 RUB
0.0355450625
1 DCCT 兌換 INR
0.031142874
1 DCCT 兌換 IDR
Rp5.8056443485
1 DCCT 兌換 PHP
0.0210462765
1 DCCT 兌換 EGP
￡E.0.018105485
1 DCCT 兌換 BRL
R$0.002166899
1 DCCT 兌換 CAD
C$0.0005147285
1 DCCT 兌換 BDT
0.0435863455
1 DCCT 兌換 NGN
0.558059281
1 DCCT 兌換 UAH
0.0151646935
1 DCCT 兌換 VES
Bs0.01979725
1 DCCT 兌換 PKR
Rs0.0998177345
1 DCCT 兌換 KZT
0.187569945
1 DCCT 兌換 THB
฿0.0121771085
1 DCCT 兌換 TWD
NT$0.011791962
1 DCCT 兌換 CHF
Fr0.000323955
1 DCCT 兌換 HKD
HK$0.002800411
1 DCCT 兌換 MAD
.د.م0.003592301