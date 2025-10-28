Doctor Mutant（DRMUTANT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00004552 $ 0.00004819 24H最低價 $ 0.00004552 24H最高價 $ 0.00004819 歷史最高 $ 0.00232529 最低價 $ 0.00003369 漲跌幅（1H） +0.60% 漲跌幅（1D） +2.81% 漲跌幅（7D） -21.80%

Doctor Mutant（DRMUTANT）目前實時價格為 $0.00004737。過去 24 小時內，DRMUTANT 的交易價格在 $ 0.00004552 至 $ 0.00004819 之間波動，市場活躍度顯著。DRMUTANT 的歷史最高價為 $ 0.00232529，歷史最低價為 $ 0.00003369。

從短期表現來看，DRMUTANT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.60%，過去 24 小時內變動為 +2.81%，過去 7 天內累計變動為 -21.80%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Doctor Mutant（DRMUTANT）市場資訊

市值 $ 47.30K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 47.30K 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

Doctor Mutant 的目前市值為 $ 47.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DRMUTANT 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 47.30K。