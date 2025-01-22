DJENN 價格 (COIN)
今天 DJENN (COIN) 的實時價格爲 0.00339784 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。COIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DJENN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 67.58 USD
- DJENN 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，DJENN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，DJENN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009559455。
在過去60天內，DJENN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007980506。
在過去90天內，DJENN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00264243656272077。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0009559455
|-28.13%
|60天
|$ -0.0007980506
|-23.48%
|90天
|$ -0.00264243656272077
|-43.74%
DJENN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
+6.83%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DJENN coin is a Blast native fancoin. Fairly launched with Tornado Launcher. Made in honor of our Queen of Blast Alpha JENNDEFER. It has no intrinsic value. Available on Tornado Launcher and Thruster. A fully experienced team is taking over the Blast Network. the DJENN coin team is ready to show what good connections mean when it comes to business. DJENN coin have a strong meme culture our Community loves and lives for memes, and we firmly believe that the only way to truly make cryptocurrencies . Even though it’s a meme, it makes comments about mainstream and ensure community adoption is to harness the power of memes .
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|1 COIN 兌換 AUD
A$0.0054025656
|1 COIN 兌換 GBP
￡0.0027522504
|1 COIN 兌換 EUR
€0.0032619264
|1 COIN 兌換 USD
$0.00339784
|1 COIN 兌換 MYR
RM0.0150864096
|1 COIN 兌換 TRY
₺0.121132996
|1 COIN 兌換 JPY
¥0.5303008888
|1 COIN 兌換 RUB
₽0.3355367
|1 COIN 兌換 INR
₹0.2939811168
|1 COIN 兌換 IDR
Rp54.8038632952
|1 COIN 兌換 PHP
₱0.1986717048
|1 COIN 兌換 EGP
￡E.0.170911352
|1 COIN 兌換 BRL
R$0.0204549968
|1 COIN 兌換 CAD
C$0.0048589112
|1 COIN 兌換 BDT
৳0.4114444456
|1 COIN 兌換 NGN
₦5.2679431792
|1 COIN 兌換 UAH
₴0.1431509992
|1 COIN 兌換 VES
Bs0.1868812
|1 COIN 兌換 PKR
Rs0.9422550104
|1 COIN 兌換 KZT
₸1.770614424
|1 COIN 兌換 THB
฿0.1149489272
|1 COIN 兌換 TWD
NT$0.1113132384
|1 COIN 兌換 CHF
Fr0.003058056
|1 COIN 兌換 HKD
HK$0.0264351952
|1 COIN 兌換 MAD
.د.م0.0339104432