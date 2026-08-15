Divvy 今日價格

Divvy (DIVVY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.21%。目前 DIVVY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DIVVY。

Divvy 目前市值在 $ 69,003 排名第 #-，流通供應量為 994.99M DIVVY。過去 24 小時內，DIVVY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DIVVY 在過去一小時內波動了 +1.87%，過去7 天內波動了 -68.16%。過去一天，總交易量達到 --。

Divvy（DIVVY）市場資訊

市值 $ 69.00K$ 69.00K $ 69.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 69.00K$ 69.00K $ 69.00K 流通量 994.99M 994.99M 994.99M 總供應量 994,973,795.815108 994,973,795.815108 994,973,795.815108

Divvy 的目前市值為 $ 69.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DIVVY 的流通量為 994.99M，總供應量是 994973795.815108，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 69.00K。