Diversified USD 今日價格

Diversified USD (DFIUSD) 今日實時價格為 $ 1.001，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 DFIUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.001 每 DFIUSD。

Diversified USD 目前市值在 $ 186,132 排名第 #-，流通供應量為 185.99K DFIUSD。過去 24 小時內，DFIUSD 的交易價格在 $ 1.0（低點）和 $ 1.002（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.048，而歷史最低價為 $ 0.974822。

短期表現方面，DFIUSD 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -0.02%。過去一天，總交易量達到 $ 847.53。

Diversified USD（DFIUSD）市場資訊

市值 $ 186.13K$ 186.13K $ 186.13K 成交量（24H） $ 847.53$ 847.53 $ 847.53 完全稀釋市值 $ 186.13K$ 186.13K $ 186.13K 流通量 185.99K 185.99K 185.99K 總供應量 185,992.67578125 185,992.67578125 185,992.67578125

Diversified USD 的目前市值為 $ 186.13K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 847.53。DFIUSD 的流通量為 185.99K，總供應量是 185992.67578125，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 186.13K。