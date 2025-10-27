Disco By Matt Furie（DISCO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00104361 $ 0.00104361 $ 0.00104361 24H最低價 $ 0.00143667 $ 0.00143667 $ 0.00143667 24H最高價 24H最低價 $ 0.00104361$ 0.00104361 $ 0.00104361 24H最高價 $ 0.00143667$ 0.00143667 $ 0.00143667 歷史最高 $ 0.00306541$ 0.00306541 $ 0.00306541 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.21% 漲跌幅（1D） -10.33% 漲跌幅（7D） -47.23% 漲跌幅（7D） -47.23%

Disco By Matt Furie（DISCO）目前實時價格為 $0.00106859。過去 24 小時內，DISCO 的交易價格在 $ 0.00104361 至 $ 0.00143667 之間波動，市場活躍度顯著。DISCO 的歷史最高價為 $ 0.00306541，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DISCO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.21%，過去 24 小時內變動為 -10.33%，過去 7 天內累計變動為 -47.23%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Disco By Matt Furie（DISCO）市場資訊

市值 $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Disco By Matt Furie 的目前市值為 $ 1.07M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DISCO 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.07M。