DISCLOSURE 今日價格

DISCLOSURE (DISCLOSURE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.80%。目前 DISCLOSURE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DISCLOSURE。

DISCLOSURE 目前市值在 $ 13,756.54 排名第 #-，流通供應量為 729.95M DISCLOSURE。過去 24 小時內，DISCLOSURE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DISCLOSURE 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +1.05%。過去一天，總交易量達到 --。

DISCLOSURE（DISCLOSURE）市場資訊

市值 $ 13.76K$ 13.76K $ 13.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.76K$ 13.76K $ 13.76K 流通量 729.95M 729.95M 729.95M 總供應量 999,930,827.377716 999,930,827.377716 999,930,827.377716

DISCLOSURE 的目前市值為 $ 13.76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DISCLOSURE 的流通量為 729.95M，總供應量是 999930827.377716，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.76K。