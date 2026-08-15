DisclaimerCoin 今日價格

DisclaimerCoin (DONT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.71%。目前 DONT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DONT。

DisclaimerCoin 目前市值在 $ 238,628 排名第 #-，流通供應量為 149.11B DONT。過去 24 小時內，DONT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DONT 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 -16.62%。過去一天，總交易量達到 --。

DisclaimerCoin（DONT）市場資訊

市值 $ 238.63K$ 238.63K $ 238.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 637.96K$ 637.96K $ 637.96K 流通量 149.11B 149.11B 149.11B 總供應量 398,634,572,378.5864 398,634,572,378.5864 398,634,572,378.5864

DisclaimerCoin 的目前市值為 $ 238.63K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DONT 的流通量為 149.11B，總供應量是 398634572378.5864，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 637.96K。