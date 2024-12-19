disBalancer 價格 (DDOS)
今天 disBalancer (DDOS) 的實時價格爲 0.01695823 USD。目前其市值爲 $ 116.83K USD。DDOS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
disBalancer 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.24 USD
- disBalancer 當天價格變化爲 -3.34%
- 其循環供應量爲 6.81M USD
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今天內，disBalancer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00058695078467729。
在過去30天內，disBalancer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009844439。
在過去60天內，disBalancer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0072808125。
在過去90天內，disBalancer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00058695078467729
|-3.34%
|30天
|$ -0.0009844439
|-5.80%
|60天
|$ -0.0072808125
|-42.93%
|90天
|$ 0
|--
disBalancer 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.16%
-3.34%
-33.46%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
disBalancer is a decentralized network protecting from DDoS attacks. It functions as a decentralized infrastructure load balancer with a built-in site where you can rent out excess bandwidth and storage as well as purchase content delivery and DDoS protection services.
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|1 DDOS 兌換 AUD
A$0.0269635857
|1 DDOS 兌換 GBP
￡0.0133970017
|1 DDOS 兌換 EUR
€0.0162799008
|1 DDOS 兌換 USD
$0.01695823
|1 DDOS 兌換 MYR
RM0.076312035
|1 DDOS 兌換 TRY
₺0.5950642907
|1 DDOS 兌換 JPY
¥2.6705820604
|1 DDOS 兌換 RUB
₽1.7509372475
|1 DDOS 兌換 INR
₹1.4429757907
|1 DDOS 兌換 IDR
Rp278.0037260112
|1 DDOS 兌換 PHP
₱1.0013834815
|1 DDOS 兌換 EGP
￡E.0.8633434893
|1 DDOS 兌換 BRL
R$0.1044626968
|1 DDOS 兌換 CAD
C$0.0242502689
|1 DDOS 兌換 BDT
৳2.0266780673
|1 DDOS 兌換 NGN
₦26.3325699617
|1 DDOS 兌換 UAH
₴0.7119064954
|1 DDOS 兌換 VES
Bs0.8479115
|1 DDOS 兌換 PKR
Rs4.7196449913
|1 DDOS 兌換 KZT
₸8.8971353695
|1 DDOS 兌換 THB
฿0.5862460111
|1 DDOS 兌換 TWD
NT$0.5536862095
|1 DDOS 兌換 CHF
Fr0.0150928247
|1 DDOS 兌換 HKD
HK$0.1317654471
|1 DDOS 兌換 MAD
.د.م0.1700910469