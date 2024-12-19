disBalancer 圖標

disBalancer 價格 (DDOS)

USD

disBalancer (DDOS) 實時價格圖表

$0.01715809
$0.01715809$0.01715809
-3.00%(1D)

今天 disBalancer (DDOS) 的價格

今天 disBalancer (DDOS) 的實時價格爲 0.01695823 USD。目前其市值爲 $ 116.83K USD。DDOS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
disBalancer 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.24 USD
- disBalancer 當天價格變化爲 -3.34%
- 其循環供應量爲 6.81M USD

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disBalancer (DDOS) 價格表現 USD

今天內，disBalancer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00058695078467729
在過去30天內，disBalancer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009844439
在過去60天內，disBalancer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0072808125
在過去90天內，disBalancer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00058695078467729-3.34%
30天$ -0.0009844439-5.80%
60天$ -0.0072808125-42.93%
90天$ 0--

disBalancer (DDOS) 價格分析

disBalancer 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01650421
$ 0.01650421$ 0.01650421

$ 0.0180048
$ 0.0180048$ 0.0180048

$ 4.51
$ 4.51$ 4.51

-1.16%

-3.34%

-33.46%

disBalancer (DDOS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 116.83K
$ 116.83K$ 116.83K

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

6.81M
6.81M 6.81M

什麼是disBalancer (DDOS)

disBalancer is a decentralized network protecting from DDoS attacks. It functions as a decentralized infrastructure load balancer with a built-in site where you can rent out excess bandwidth and storage as well as purchase content delivery and DDoS protection services.

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disBalancer (DDOS) 資源

官網

大家還在問：關於 disBalancer (DDOS) 的其他問題

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DDOS 兌換爲當地貨幣

1 DDOS 兌換 AUD
A$0.0269635857
1 DDOS 兌換 GBP
0.0133970017
1 DDOS 兌換 EUR
0.0162799008
1 DDOS 兌換 USD
$0.01695823
1 DDOS 兌換 MYR
RM0.076312035
1 DDOS 兌換 TRY
0.5950642907
1 DDOS 兌換 JPY
¥2.6705820604
1 DDOS 兌換 RUB
1.7509372475
1 DDOS 兌換 INR
1.4429757907
1 DDOS 兌換 IDR
Rp278.0037260112
1 DDOS 兌換 PHP
1.0013834815
1 DDOS 兌換 EGP
￡E.0.8633434893
1 DDOS 兌換 BRL
R$0.1044626968
1 DDOS 兌換 CAD
C$0.0242502689
1 DDOS 兌換 BDT
2.0266780673
1 DDOS 兌換 NGN
26.3325699617
1 DDOS 兌換 UAH
0.7119064954
1 DDOS 兌換 VES
Bs0.8479115
1 DDOS 兌換 PKR
Rs4.7196449913
1 DDOS 兌換 KZT
8.8971353695
1 DDOS 兌換 THB
฿0.5862460111
1 DDOS 兌換 TWD
NT$0.5536862095
1 DDOS 兌換 CHF
Fr0.0150928247
1 DDOS 兌換 HKD
HK$0.1317654471
1 DDOS 兌換 MAD
.د.م0.1700910469