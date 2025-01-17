Dino Poker 價格 (RAWR)
今天 Dino Poker (RAWR) 的實時價格爲 15.63 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RAWR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dino Poker 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 86.87 USD
- Dino Poker 當天價格變化爲 -2.30%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Dino Poker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.36916998260953。
在過去30天內，Dino Poker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +10.5487917210。
在過去60天內，Dino Poker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.3566632660。
在過去90天內，Dino Poker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.971715003709627。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.36916998260953
|-2.30%
|30天
|$ +10.5487917210
|+67.49%
|60天
|$ -2.3566632660
|-15.07%
|90天
|$ +4.971715003709627
|+46.65%
Dino Poker 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.31%
-2.30%
-4.35%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Dino Poker is an ERC404 launched by the Based OnChain DInos team. It centers around the Dinos and a game of poker. Using the instant burn and remint features of ERC404 players can trade their playing cards for a better suit. A Poker dapp is currently in development to give daily prizes to holders with certain cards.
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|1 RAWR 兌換 AUD
A$25.008
|1 RAWR 兌換 GBP
￡12.6603
|1 RAWR 兌換 EUR
€15.1611
|1 RAWR 兌換 USD
$15.63
|1 RAWR 兌換 MYR
RM70.335
|1 RAWR 兌換 TRY
₺553.7709
|1 RAWR 兌換 JPY
¥2,428.1205
|1 RAWR 兌換 RUB
₽1,611.7656
|1 RAWR 兌換 INR
₹1,353.7143
|1 RAWR 兌換 IDR
Rp256,229.4672
|1 RAWR 兌換 PHP
₱915.6054
|1 RAWR 兌換 EGP
￡E.787.5957
|1 RAWR 兌換 BRL
R$94.4052
|1 RAWR 兌換 CAD
C$22.3509
|1 RAWR 兌換 BDT
৳1,900.2954
|1 RAWR 兌換 NGN
₦24,345.7569
|1 RAWR 兌換 UAH
₴659.2734
|1 RAWR 兌換 VES
Bs844.02
|1 RAWR 兌換 PKR
Rs4,360.9263
|1 RAWR 兌換 KZT
₸8,291.715
|1 RAWR 兌換 THB
฿539.7039
|1 RAWR 兌換 TWD
NT$514.3833
|1 RAWR 兌換 CHF
Fr14.2233
|1 RAWR 兌換 HKD
HK$121.6014
|1 RAWR 兌換 MAD
.د.م157.0815