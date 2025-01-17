Dino Poker 圖標

Dino Poker 價格 (RAWR)

USD

Dino Poker (RAWR) 實時價格圖表

$15.63
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-2.30%(1D)

今天 Dino Poker (RAWR) 的價格

今天 Dino Poker (RAWR) 的實時價格爲 15.63 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RAWR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dino Poker 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 86.87 USD
- Dino Poker 當天價格變化爲 -2.30%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Dino Poker (RAWR) 價格表現 USD

今天內，Dino Poker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.36916998260953
在過去30天內，Dino Poker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +10.5487917210
在過去60天內，Dino Poker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.3566632660
在過去90天內，Dino Poker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.971715003709627

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.36916998260953-2.30%
30天$ +10.5487917210+67.49%
60天$ -2.3566632660-15.07%
90天$ +4.971715003709627+46.65%

Dino Poker (RAWR) 價格分析

Dino Poker 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 15.53
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$ 16.55
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$ 448.45
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-0.31%

-2.30%

-4.35%

Dino Poker (RAWR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 86.87
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什麼是Dino Poker (RAWR)

Dino Poker is an ERC404 launched by the Based OnChain DInos team. It centers around the Dinos and a game of poker. Using the instant burn and remint features of ERC404 players can trade their playing cards for a better suit. A Poker dapp is currently in development to give daily prizes to holders with certain cards.

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Dino Poker (RAWR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Dino Poker (RAWR) 的其他問題

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RAWR 兌換爲當地貨幣

1 RAWR 兌換 AUD
A$25.008
1 RAWR 兌換 GBP
12.6603
1 RAWR 兌換 EUR
15.1611
1 RAWR 兌換 USD
$15.63
1 RAWR 兌換 MYR
RM70.335
1 RAWR 兌換 TRY
553.7709
1 RAWR 兌換 JPY
¥2,428.1205
1 RAWR 兌換 RUB
1,611.7656
1 RAWR 兌換 INR
1,353.7143
1 RAWR 兌換 IDR
Rp256,229.4672
1 RAWR 兌換 PHP
915.6054
1 RAWR 兌換 EGP
￡E.787.5957
1 RAWR 兌換 BRL
R$94.4052
1 RAWR 兌換 CAD
C$22.3509
1 RAWR 兌換 BDT
1,900.2954
1 RAWR 兌換 NGN
24,345.7569
1 RAWR 兌換 UAH
659.2734
1 RAWR 兌換 VES
Bs844.02
1 RAWR 兌換 PKR
Rs4,360.9263
1 RAWR 兌換 KZT
8,291.715
1 RAWR 兌換 THB
฿539.7039
1 RAWR 兌換 TWD
NT$514.3833
1 RAWR 兌換 CHF
Fr14.2233
1 RAWR 兌換 HKD
HK$121.6014
1 RAWR 兌換 MAD
.د.م157.0815