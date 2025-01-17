Dinero Staked ETH 價格 (PXETH)
今天 Dinero Staked ETH (PXETH) 的實時價格爲 3,327.29 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PXETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dinero Staked ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.58M USD
- Dinero Staked ETH 當天價格變化爲 -0.14%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Dinero Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.881658172476。
在過去30天內，Dinero Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -518.9314684380。
在過去60天內，Dinero Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +262.2376995180。
在過去90天內，Dinero Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +686.074768617098。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -4.881658172476
|-0.14%
|30天
|$ -518.9314684380
|-15.59%
|60天
|$ +262.2376995180
|+7.88%
|90天
|$ +686.074768617098
|+25.98%
Dinero Staked ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.34%
-0.14%
+0.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Pirex ETH is an Ether liquid staking token built on top of the Redacted DAO’s Pirex platform and forms the foundation of the Dinero protocol. It is a two-token system built around ETH staking, consisting of pxETH and apxETH.
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|1 PXETH 兌換 AUD
A$5,323.664
|1 PXETH 兌換 GBP
￡2,695.1049
|1 PXETH 兌換 EUR
€3,227.4713
|1 PXETH 兌換 USD
$3,327.29
|1 PXETH 兌換 MYR
RM14,972.805
|1 PXETH 兌換 TRY
₺117,885.8847
|1 PXETH 兌換 JPY
¥516,894.5015
|1 PXETH 兌換 RUB
₽343,110.1448
|1 PXETH 兌換 INR
₹288,176.5869
|1 PXETH 兌換 IDR
Rp54,545,728.9776
|1 PXETH 兌換 PHP
₱194,912.6482
|1 PXETH 兌換 EGP
￡E.167,662.1431
|1 PXETH 兌換 BRL
R$20,096.8316
|1 PXETH 兌換 CAD
C$4,758.0247
|1 PXETH 兌換 BDT
৳404,531.9182
|1 PXETH 兌換 NGN
₦5,182,686.7227
|1 PXETH 兌換 UAH
₴140,345.0922
|1 PXETH 兌換 VES
Bs179,673.66
|1 PXETH 兌換 PKR
Rs928,347.1829
|1 PXETH 兌換 KZT
₸1,765,127.345
|1 PXETH 兌換 THB
฿114,891.3237
|1 PXETH 兌換 TWD
NT$109,501.1139
|1 PXETH 兌換 CHF
Fr3,027.8339
|1 PXETH 兌換 HKD
HK$25,886.3162
|1 PXETH 兌換 MAD
.د.م33,439.2645