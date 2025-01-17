Dinari SPY 價格 (SPY.D)
今天 Dinari SPY (SPY.D) 的實時價格爲 592.59 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SPY.D 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dinari SPY 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Dinari SPY 當天價格變化爲 +0.40%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Dinari SPY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.34。
在過去30天內，Dinari SPY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -13.1116463400。
在過去60天內，Dinari SPY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.8584545080。
在過去90天內，Dinari SPY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +2.34
|+0.40%
|30天
|$ -13.1116463400
|-2.21%
|60天
|$ +7.8584545080
|+1.33%
|90天
|$ 0
|--
Dinari SPY 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.25%
+0.40%
+0.62%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SPY dShares (SPY.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world SPY S&P 500 ETF shares
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|1 SPY.D 兌換 AUD
A$948.144
|1 SPY.D 兌換 GBP
￡479.9979
|1 SPY.D 兌換 EUR
€574.8123
|1 SPY.D 兌換 USD
$592.59
|1 SPY.D 兌換 MYR
RM2,666.655
|1 SPY.D 兌換 TRY
₺20,995.4637
|1 SPY.D 兌換 JPY
¥92,058.8565
|1 SPY.D 兌換 RUB
₽61,107.8808
|1 SPY.D 兌換 INR
₹51,324.2199
|1 SPY.D 兌換 IDR
Rp9,714,588.6096
|1 SPY.D 兌換 PHP
₱34,713.9222
|1 SPY.D 兌換 EGP
￡E.29,860.6101
|1 SPY.D 兌換 BRL
R$3,579.2436
|1 SPY.D 兌換 CAD
C$847.4037
|1 SPY.D 兌換 BDT
৳72,047.0922
|1 SPY.D 兌換 NGN
₦923,035.9617
|1 SPY.D 兌換 UAH
₴24,995.4462
|1 SPY.D 兌換 VES
Bs31,999.86
|1 SPY.D 兌換 PKR
Rs165,338.5359
|1 SPY.D 兌換 KZT
₸314,368.995
|1 SPY.D 兌換 THB
฿20,462.1327
|1 SPY.D 兌換 TWD
NT$19,502.1369
|1 SPY.D 兌換 CHF
Fr539.2569
|1 SPY.D 兌換 HKD
HK$4,610.3502
|1 SPY.D 兌換 MAD
.د.م5,955.5295