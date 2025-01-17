Dinari SPY 圖標

Dinari SPY 價格 (SPY.D)

USD

Dinari SPY (SPY.D) 實時價格圖表

$592.59
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+0.30%(1D)

今天 Dinari SPY (SPY.D) 的價格

今天 Dinari SPY (SPY.D) 的實時價格爲 592.59 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SPY.D 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dinari SPY 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Dinari SPY 當天價格變化爲 +0.40%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Dinari SPY (SPY.D) 價格表現 USD

今天內，Dinari SPY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.34
在過去30天內，Dinari SPY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -13.1116463400
在過去60天內，Dinari SPY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.8584545080
在過去90天內，Dinari SPY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +2.34+0.40%
30天$ -13.1116463400-2.21%
60天$ +7.8584545080+1.33%
90天$ 0--

Dinari SPY (SPY.D) 價格分析

Dinari SPY 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 590.25
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$ 594.11
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$ 608.34
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-0.25%

+0.40%

+0.62%

Dinari SPY (SPY.D) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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什麼是Dinari SPY (SPY.D)

SPY dShares (SPY.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world SPY S&P 500 ETF shares

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Dinari SPY (SPY.D) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Dinari SPY (SPY.D) 的其他問題

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SPY.D 兌換爲當地貨幣

1 SPY.D 兌換 AUD
A$948.144
1 SPY.D 兌換 GBP
479.9979
1 SPY.D 兌換 EUR
574.8123
1 SPY.D 兌換 USD
$592.59
1 SPY.D 兌換 MYR
RM2,666.655
1 SPY.D 兌換 TRY
20,995.4637
1 SPY.D 兌換 JPY
¥92,058.8565
1 SPY.D 兌換 RUB
61,107.8808
1 SPY.D 兌換 INR
51,324.2199
1 SPY.D 兌換 IDR
Rp9,714,588.6096
1 SPY.D 兌換 PHP
34,713.9222
1 SPY.D 兌換 EGP
￡E.29,860.6101
1 SPY.D 兌換 BRL
R$3,579.2436
1 SPY.D 兌換 CAD
C$847.4037
1 SPY.D 兌換 BDT
72,047.0922
1 SPY.D 兌換 NGN
923,035.9617
1 SPY.D 兌換 UAH
24,995.4462
1 SPY.D 兌換 VES
Bs31,999.86
1 SPY.D 兌換 PKR
Rs165,338.5359
1 SPY.D 兌換 KZT
314,368.995
1 SPY.D 兌換 THB
฿20,462.1327
1 SPY.D 兌換 TWD
NT$19,502.1369
1 SPY.D 兌換 CHF
Fr539.2569
1 SPY.D 兌換 HKD
HK$4,610.3502
1 SPY.D 兌換 MAD
.د.م5,955.5295