Dinari MSFT 圖標

Dinari MSFT 價格 (MSFT.D)

USD

Dinari MSFT (MSFT.D) 實時價格圖表

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今天 Dinari MSFT (MSFT.D) 的價格

今天 Dinari MSFT (MSFT.D) 的實時價格爲 414.43 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MSFT.D 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dinari MSFT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Dinari MSFT 當天價格變化爲 0.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Dinari MSFT (MSFT.D) 價格表現 USD

今天內，Dinari MSFT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0.0
在過去30天內，Dinari MSFT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -30.3683528820
在過去60天內，Dinari MSFT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -11.8904111300
在過去90天內，Dinari MSFT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0.00.00%
30天$ -30.3683528820-7.32%
60天$ -11.8904111300-2.86%
90天$ 0--

Dinari MSFT (MSFT.D) 價格分析

Dinari MSFT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Dinari MSFT (MSFT.D) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Dinari MSFT (MSFT.D)

Microsoft dShares (MSFT.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world Microsoft Corporation

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Dinari MSFT (MSFT.D) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Dinari MSFT (MSFT.D) 的其他問題

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MSFT.D 兌換爲當地貨幣

1 MSFT.D 兌換 AUD
A$663.088
1 MSFT.D 兌換 GBP
335.6883
1 MSFT.D 兌換 EUR
401.9971
1 MSFT.D 兌換 USD
$414.43
1 MSFT.D 兌換 MYR
RM1,864.935
1 MSFT.D 兌換 TRY
14,683.2549
1 MSFT.D 兌換 JPY
¥64,381.7005
1 MSFT.D 兌換 RUB
42,736.0216
1 MSFT.D 兌換 INR
35,893.7823
1 MSFT.D 兌換 IDR
Rp6,793,933.3392
1 MSFT.D 兌換 PHP
24,277.3094
1 MSFT.D 兌換 EGP
￡E.20,883.1277
1 MSFT.D 兌換 BRL
R$2,503.1572
1 MSFT.D 兌換 CAD
C$592.6349
1 MSFT.D 兌換 BDT
50,386.3994
1 MSFT.D 兌換 NGN
645,528.6009
1 MSFT.D 兌換 UAH
17,480.6574
1 MSFT.D 兌換 VES
Bs22,379.22
1 MSFT.D 兌換 PKR
Rs115,630.1143
1 MSFT.D 兌換 KZT
219,855.115
1 MSFT.D 兌換 THB
฿14,310.2679
1 MSFT.D 兌換 TWD
NT$13,638.8913
1 MSFT.D 兌換 CHF
Fr377.1313
1 MSFT.D 兌換 HKD
HK$3,224.2654
1 MSFT.D 兌換 MAD
.د.م4,165.0215