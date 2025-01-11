Dinari AMC 價格 (AMC.D)
今天 Dinari AMC (AMC.D) 的實時價格爲 4.07 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AMC.D 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dinari AMC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Dinari AMC 當天價格變化爲 0.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 AMC.D兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 AMC.D 價格信息的首選平臺。
今天內，Dinari AMC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0.0。
在過去30天內，Dinari AMC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7707806700。
在過去60天內，Dinari AMC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2794050930。
在過去90天內，Dinari AMC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.107390045929298。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0.0
|0.00%
|30天
|$ -0.7707806700
|-18.93%
|60天
|$ -0.2794050930
|-6.86%
|90天
|$ -0.107390045929298
|-2.57%
Dinari AMC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
0.00%
0.00%
+1.75%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Dinari dShare token for AMC Entertainment Holdings Inc (Dinari AMC) is a 1:1 backed token representing shares of AMC. AMC.d allows users to gain exposure to AMC Entertainment Holdings Inc's equity in a tokenized form, leveraging the benefits of blockchain technology. Each AMC.d token is fully backed by a corresponding number of AMC Entertainment Holdings Inc shares, securely held in a transparent treasury vault. This tokenized version of AMC shares offers enchanced transferability, instant settlement, 247 trading, and fractional ownersop making it more accessible and liquid for a wider range of investors.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 AMC.D 兌換 AUD
A$6.5934
|1 AMC.D 兌換 GBP
￡3.2967
|1 AMC.D 兌換 EUR
€3.9479
|1 AMC.D 兌換 USD
$4.07
|1 AMC.D 兌換 MYR
RM18.2743
|1 AMC.D 兌換 TRY
₺144.1594
|1 AMC.D 兌換 JPY
¥641.7169
|1 AMC.D 兌換 RUB
₽413.6341
|1 AMC.D 兌換 INR
₹350.7933
|1 AMC.D 兌換 IDR
Rp66,721.3008
|1 AMC.D 兌換 PHP
₱240.13
|1 AMC.D 兌換 EGP
￡E.205.6571
|1 AMC.D 兌換 BRL
R$24.9084
|1 AMC.D 兌換 CAD
C$5.8608
|1 AMC.D 兌換 BDT
৳496.4586
|1 AMC.D 兌換 NGN
₦6,310.0466
|1 AMC.D 兌換 UAH
₴172.0796
|1 AMC.D 兌換 VES
Bs215.71
|1 AMC.D 兌換 PKR
Rs1,133.3729
|1 AMC.D 兌換 KZT
₸2,147.739
|1 AMC.D 兌換 THB
฿141.1476
|1 AMC.D 兌換 TWD
NT$134.7577
|1 AMC.D 兌換 CHF
Fr3.7037
|1 AMC.D 兌換 HKD
HK$31.6646
|1 AMC.D 兌換 MAD
.د.م40.8628