Diminutive Coin 圖標

Diminutive Coin 價格 (DIMI)

USD

Diminutive Coin (DIMI) 實時價格圖表

$0.99527
$0.99527$0.99527
-44.50%(1D)

今天 Diminutive Coin (DIMI) 的價格

今天 Diminutive Coin (DIMI) 的實時價格爲 0.99527 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DIMI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Diminutive Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.24 USD
- Diminutive Coin 當天價格變化爲 -44.56%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Diminutive Coin (DIMI) 價格表現 USD

今天內，Diminutive Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.8001682798526651
在過去30天內，Diminutive Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1055360421
在過去60天內，Diminutive Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.1649337764
在過去90天內，Diminutive Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.52028144798599253

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.8001682798526651-44.56%
30天$ +0.1055360421+10.60%
60天$ +1.1649337764+117.05%
90天$ +0.52028144798599253+109.54%

Diminutive Coin (DIMI) 價格分析

Diminutive Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.908404
$ 0.908404$ 0.908404

$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

$ 42.48
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+0.05%

-44.56%

+24.44%

Diminutive Coin (DIMI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 5.24
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0.00
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什麼是Diminutive Coin (DIMI)

A Hybrid POW-POS Blockchain for Peer-to-Peer Digital Payments

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Diminutive Coin (DIMI) 資源

官網

大家還在問：關於 Diminutive Coin (DIMI) 的其他問題

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DIMI 兌換爲當地貨幣

1 DIMI 兌換 AUD
A$1.6123374
1 DIMI 兌換 GBP
0.8061687
1 DIMI 兌換 EUR
0.9654119
1 DIMI 兌換 USD
$0.99527
1 DIMI 兌換 MYR
RM4.4687623
1 DIMI 兌換 TRY
35.2524634
1 DIMI 兌換 JPY
¥156.9242209
1 DIMI 兌換 RUB
101.1492901
1 DIMI 兌換 INR
85.7823213
1 DIMI 兌換 IDR
Rp16,315.8990288
1 DIMI 兌換 PHP
58.72093
1 DIMI 兌換 EGP
￡E.50.2909931
1 DIMI 兌換 BRL
R$6.0910524
1 DIMI 兌換 CAD
C$1.4331888
1 DIMI 兌換 BDT
121.4030346
1 DIMI 兌換 NGN
1,543.0467026
1 DIMI 兌換 UAH
42.0800156
1 DIMI 兌換 VES
Bs52.74931
1 DIMI 兌換 PKR
Rs277.1528369
1 DIMI 兌換 KZT
525.203979
1 DIMI 兌換 THB
฿34.5159636
1 DIMI 兌換 TWD
NT$32.9533897
1 DIMI 兌換 CHF
Fr0.9056957
1 DIMI 兌換 HKD
HK$7.7432006
1 DIMI 兌換 MAD
.د.م9.9925108