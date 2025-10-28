dihcoin（DIH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00003352 $ 0.00003352 $ 0.00003352 24H最低價 $ 0.00003488 $ 0.00003488 $ 0.00003488 24H最高價 24H最低價 $ 0.00003352$ 0.00003352 $ 0.00003352 24H最高價 $ 0.00003488$ 0.00003488 $ 0.00003488 歷史最高 $ 0.00064411$ 0.00064411 $ 0.00064411 最低價 $ 0.00003118$ 0.00003118 $ 0.00003118 漲跌幅（1H） +0.68% 漲跌幅（1D） +2.74% 漲跌幅（7D） +3.41% 漲跌幅（7D） +3.41%

dihcoin（DIH）目前實時價格為 $0.00003472。過去 24 小時內，DIH 的交易價格在 $ 0.00003352 至 $ 0.00003488 之間波動，市場活躍度顯著。DIH 的歷史最高價為 $ 0.00064411，歷史最低價為 $ 0.00003118。

從短期表現來看，DIH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.68%，過去 24 小時內變動為 +2.74%，過去 7 天內累計變動為 +3.41%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

dihcoin（DIH）市場資訊

市值 $ 34.67K$ 34.67K $ 34.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 34.67K$ 34.67K $ 34.67K 流通量 998.77M 998.77M 998.77M 總供應量 998,765,040.056231 998,765,040.056231 998,765,040.056231

dihcoin 的目前市值為 $ 34.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DIH 的流通量為 998.77M，總供應量是 998765040.056231，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.67K。