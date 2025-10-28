Digital Oil Memecoin（OIL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00353663 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.69% 漲跌幅（1D） -0.12% 漲跌幅（7D） +35.95%

Digital Oil Memecoin（OIL）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，OIL 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。OIL 的歷史最高價為 $ 0.00353663，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，OIL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.69%，過去 24 小時內變動為 -0.12%，過去 7 天內累計變動為 +35.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Digital Oil Memecoin（OIL）市場資訊

市值 $ 155.07K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 155.07K 流通量 998.30M 總供應量 998,296,464.395804

Digital Oil Memecoin 的目前市值為 $ 155.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OIL 的流通量為 998.30M，總供應量是 998296464.395804，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 155.07K。